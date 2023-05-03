Новая массовая бойня в Сербии

В Сербии в деревне Дубона в городской общине Младеновац произошла стрельба. В результате погибли восемь человек, еще 13 получили ранения, в их числе есть дети, сообщает местная газета «Вечерние новости».

Инцидент произошел 4 мая поздно вечером. По данным источников издания, предполагаемый стрелок окружен полицией, но не соглашается сдаваться. Правоохранительные органы опасаются, что он взял заложников, но эта информация пока не подтверждена.

Газета пишет, что мужчина поссорился с несколькими людьми, после чего пошел домой, вернулся с автоматом и устроил стрельбу. Полиция перекрыла ближайшие перекрестки.

Напомним, 3 мая семиклассник в Белграде открыл стрельбу в школе. В результате были убиты десять человек. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур.