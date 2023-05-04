Верховный суд постановил: все равны при получении государственных услуг еще одно революционное постановление

Тамилла Алиева, собкор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в центре государственной политики находятся права граждан. Глава государства, всегда с большим вниманием относясь к гражданам и их проблемам, в своих выступлениях неизменно подчеркивает важность укрепления государственно-гражданской солидарности и отмечает, что граждане должны в равной степени пользоваться государственными услугами. Все равны перед законом. Поэтому государственные органы должны с особым вниманием относиться к обращениям каждого гражданина, решать возникающие вопросы, руководствуясь принципами законности, прозрачности и равенства.

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Как сообщает haqqin.az, Верховный суд в своем решении потребовал строгого и неукоснительного соблюдения этих принципов. Верховный суд установил, что орган Государственной службы по вопросам имущества обязан соблюдать право гражданина на равенство при рассмотрении заявления о регистрации права собственности на земельный участок. Так, данный орган, зарегистрировав права нескольких лиц на основании ордера на выделение земельных участков и предоставив им выписку из реестра ("купчую"), в то же время отказал в регистрации права истцу, находящемуся с ними в том же положении. Требование истца опиралось на те же фактические обстоятельства и правовые основания.

Верховный суд счел, что закрепленное в Конституции и законах право на равенство также охватывает право на равенство при предоставлении государственных услуг. Этот принцип исключает вынесение административными органами различных решений в отношении разных лиц по делам с одинаковыми фактическими обстоятельствами.  Административные органы при осуществлении своих полномочий должны обеспечивать принципы равного подхода и защиты доверия и действовать в соответствии с существующей административной практикой.

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Таким образом, решением Верховного суда было установлено, что органы государственной власти должны выносить одинаковые решения по делам, основанным на идентичных фактических и правовых обстоятельствах.

В случае если государственная служба удовлетворяет обращение одного гражданина, то подобный подход распространяется и на всех остальных лиц, находящихся в аналогичном положении. Например, если служба реестра предоставляет выписку одним гражданам, проживающим в одном жилом здании, то она обязуется предоставить эту же услугу и другим. Такой же подход распространяется и на другие виды госуслуг: если выдаются разрешения или оказываются коммунальные услуги одним, то обращения и других граждан должны удовлетворяться при наличии одинаковых обстоятельств. Учитывая решение Верховного суда в отношении подобных ситуаций, можно сделать вывод, что при обращении получивших подобный отказ граждан в суды последние будут опираться на принцип равенства граждан при предоставлении государственных услуг.

В любом случае указанная позиция Верховного суда требует от органов государственной власти однозначного отношения к данным вопросам. В своей практике они должны обеспечить равенство и последовательность по отношению ко всем гражданам. Если по разным причинам какая-либо государственная услуга была оказана незаконно, то административные органы должны в первую очередь устранить такое нарушение закона и решить вопрос ответственности сотрудников, допустивших его. Поэтому государственные органы должны учитывать требования равноправия при рассмотрении последующих обращений, основанных на тех же обстоятельствах. Вышесказанное важно с точки зрения построения общества, в котором гарантируются справедливость и равенство граждан.