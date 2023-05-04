Тамилла Алиева, собкор 09:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в центре государственной политики находятся права граждан. Глава государства, всегда с большим вниманием относясь к гражданам и их проблемам, в своих выступлениях неизменно подчеркивает важность укрепления государственно-гражданской солидарности и отмечает, что граждане должны в равной степени пользоваться государственными услугами. Все равны перед законом. Поэтому государственные органы должны с особым вниманием относиться к обращениям каждого гражданина, решать возникающие вопросы, руководствуясь принципами законности, прозрачности и равенства.

Как сообщает haqqin.az, Верховный суд в своем решении потребовал строгого и неукоснительного соблюдения этих принципов. Верховный суд установил, что орган Государственной службы по вопросам имущества обязан соблюдать право гражданина на равенство при рассмотрении заявления о регистрации права собственности на земельный участок. Так, данный орган, зарегистрировав права нескольких лиц на основании ордера на выделение земельных участков и предоставив им выписку из реестра ("купчую"), в то же время отказал в регистрации права истцу, находящемуся с ними в том же положении. Требование истца опиралось на те же фактические обстоятельства и правовые основания. Верховный суд счел, что закрепленное в Конституции и законах право на равенство также охватывает право на равенство при предоставлении государственных услуг. Этот принцип исключает вынесение административными органами различных решений в отношении разных лиц по делам с одинаковыми фактическими обстоятельствами. Административные органы при осуществлении своих полномочий должны обеспечивать принципы равного подхода и защиты доверия и действовать в соответствии с существующей административной практикой.