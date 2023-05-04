Украина, которая отрицает причастность к атаке на Кремль, могла запустить по нему дроны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на ряд источников и экспертов.

Источники издания указывают на несостоятельность версии об инсценировке этих ударов самой Россией. В этом случае Москва бы показала неспособность защитить страну, что бьет по авторитету Путина.

"У меня есть сомнения по поводу операции под чужим флагом, поскольку политический ущерб для Путина огромен", - сказал западный дипломат на условиях анонимности.

Западный военный заявил газете, что Киев имел средства поражения Кремля: "Украина показала, что она может взять с полки коммерческий продукт, масштабировать его и затем творчески использовать его с летальными целями. И предыдущие атаки Украины с помощью беспилотных аппаратов показали, как трудно защищаться от таких ударов".

Также газета напоминает, что в утечках американской разведки говорилось о намерении ГУР нанести серию ударов по Москве.