Китай призывает Россию к мирным переговорам с Украиной

Китай готов внести вклад в завершение войны в Украине и настаивает на мирных переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса», — сказал Цинь Ган.

Отмечается, что Лавров в ответ на это заявил, что Россия придает «большое значение» мирному плану Пекина и согласна с «принципиальной» позицией Китая: «Москва готова «откровенно поддерживать тесные контакты» с Пекином по этому вопросу.