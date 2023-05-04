Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 10:30

Президент Ильхам Алиев заявил на завершившейся в Шуше международной конференции, что нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном находится «на самом низком уровне». Глава государства напомнил зарубежным экспертам о недружественной позиции, которую по отношению к Баку занял Тегеран, и высказался о том, какими причинами она была вызвана.

Хотя нынешний уровень двусторонних отношений и называют «нулевым», Иран и Азербайджан, расположенные вдоль маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», искренне заинтересованы в его скорейшем развитии. В данный момент этот проект имеет также решающее значение и для изолированной от Запада России, которая стремится наладить торговые связи через МТК «Север-Юг», чтобы посредством железнодорожной инфраструктуры Ирана получить доступ в порты Индии. Реализация этой цели невозможна без объединения в единое целое железных дорог Ирана и Азербайджана. Как известно, последним этапом этой транспортной интеграции является пролегающий через территорию Ирана железнодорожный отрезок Решт-Астара в Иране. Как сообщалось ранее, Россия выразила готовность взять на себя финансирование данного проекта, который откладывался в течение многих лет под разными предлогами. Казем Джалали, посол Ирана в Российской Федерации, сообщил «хорошие новости» об этом проекте, выступая на первой Кавказской инвестиционной выставке, открытой накануне в российских Минеральных Водах.

По словам дипломата, Тегеран рассчитывает подписать с Россией соглашение о завершении строительства железнодорожного участка Решт-Астара и уже в ближайшее время начать работу. «Должен сообщить радостную новость о том, что совсем скоро будет подписано соглашение о строительстве с помощью России железнодорожного участка Решт-Астара, и этот проект будет переведен в оперативную и практическую плоскость, - сообщил Джалали. - Думаю, в течение трех-четырех месяцев, максимум в октябре, начнется первый этап реализации проекта». При этом посол Ирана в России ни словом не обмолвился о том, будет ли участвовать в данном соглашении азербайджанская сторона, без которой реализация данного проекта практически лишена смысла. Напомним, что Сергей Павлов, первый заместитель главы РЖД, также сообщил в прошлом месяце, что Россия ожидает подписания межправительственных соглашений о достройке уже в нынешнем году железнодорожной линии Решт-Астара. По словам Павлова, Министерство транспорта РФ готовит сразу два межправительственных соглашения - Иран-Россия и трехсторонний договор Азербайджан-Россия-Иран.