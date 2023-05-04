Услышат ли Ильхама Алиева в Тегеране? Ведь на кону «Север-Юг»! заметки на полях
Президент Ильхам Алиев заявил на завершившейся в Шуше международной конференции, что нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном находится «на самом низком уровне».
Глава государства напомнил зарубежным экспертам о недружественной позиции, которую по отношению к Баку занял Тегеран, и высказался о том, какими причинами она была вызвана.
Хотя нынешний уровень двусторонних отношений и называют «нулевым», Иран и Азербайджан, расположенные вдоль маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», искренне заинтересованы в его скорейшем развитии.
В данный момент этот проект имеет также решающее значение и для изолированной от Запада России, которая стремится наладить торговые связи через МТК «Север-Юг», чтобы посредством железнодорожной инфраструктуры Ирана получить доступ в порты Индии. Реализация этой цели невозможна без объединения в единое целое железных дорог Ирана и Азербайджана.
Как известно, последним этапом этой транспортной интеграции является пролегающий через территорию Ирана железнодорожный отрезок Решт-Астара в Иране. Как сообщалось ранее, Россия выразила готовность взять на себя финансирование данного проекта, который откладывался в течение многих лет под разными предлогами.
Казем Джалали, посол Ирана в Российской Федерации, сообщил «хорошие новости» об этом проекте, выступая на первой Кавказской инвестиционной выставке, открытой накануне в российских Минеральных Водах.
По словам дипломата, Тегеран рассчитывает подписать с Россией соглашение о завершении строительства железнодорожного участка Решт-Астара и уже в ближайшее время начать работу.
«Должен сообщить радостную новость о том, что совсем скоро будет подписано соглашение о строительстве с помощью России железнодорожного участка Решт-Астара, и этот проект будет переведен в оперативную и практическую плоскость, - сообщил Джалали. - Думаю, в течение трех-четырех месяцев, максимум в октябре, начнется первый этап реализации проекта».
При этом посол Ирана в России ни словом не обмолвился о том, будет ли участвовать в данном соглашении азербайджанская сторона, без которой реализация данного проекта практически лишена смысла.
Напомним, что Сергей Павлов, первый заместитель главы РЖД, также сообщил в прошлом месяце, что Россия ожидает подписания межправительственных соглашений о достройке уже в нынешнем году железнодорожной линии Решт-Астара. По словам Павлова, Министерство транспорта РФ готовит сразу два межправительственных соглашения - Иран-Россия и трехсторонний договор Азербайджан-Россия-Иран.
Отвечая на вопрос, во сколько оценивается стоимость строительства площадки, Павлов сообщил, что «рассматриваемый в настоящее время приблизительный расчет составляет порядка 1,6 миллиарда долларов США». За эти деньги планируется проложить как узкую, так и широкую железнодорожную колеи.
«Были переговоры, в том числе и на высшем уровне, после которых принято решение проложить на линии Решт-Астара комбинированную колею, - отметил Павлов. - То есть планируется укладывать как рельсы действующего в Иране стандарта (1435 мм), так и рельсы российской колеи шириной в 1520 мм. В первую очередь, будут проложены рельсы иранского стандарта, чтобы использовать уже существующую инфраструктуру и двигаться максимально быстро».
В начале апреля Аббас Хатиби, представитель государственной компании Ирана по развитию железных дорог, портов и аэропортов, сообщил информационному агентству Мehr, что будет также подписано соглашение об участии Азербайджана в проекте Решт-Астара.
По словам Хатиби, между Ираном и Россией ведутся серьезные переговоры об участии как в финансовой, так и технической части этого проекта и завершении МТК «Север-Юг». По его словам, до 21 мая нынешнего года соглашение с Россией будет окончательно оформлено.
Отвечая на вопрос журналистов о присутствии Азербайджана в проекте Решт-Астара, Хатиби отметил, что в настоящий момент Иран пытается заключить двустороннее соглашение с Россией, после чего к нему присоединится Азербайджан, и соглашение станет трехсторонним.
Следует отметить, что в настоящее время объем транзитных автомобильных грузов, перевозимых по МТК «Север-Юг» между Азербайджаном и Ираном, стремительно растет.