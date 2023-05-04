В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль»
9-11 мая в культурной столице Азербайджана Шуше пройдет Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.
Как сообщает haqqin.az, в рамках фестиваля, который продлится 3 дня, состоятся концертные программы, выставки и различные презентации.
Отметим, что город Шуша в 2023 году был объявлен Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) «Культурной столицей тюркского мира».
В международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» также примут участие творческие коллективы стран, входящих в ТЮРКСОЙ, тюркоязычных стран и народов региона.
А 12 мая состоится официальное открытие мероприятия «Шуша - культурная столица тюркского мира 2023».