Миннауки организовало тренинги по восстановлению исторических памятников

Министерство науки и образования с 1 по 5 мая организовало тренинги с целью ускорения восстановления памятников архитектуры, пострадавших на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

С Ассоциацией архитекторов Великобритании AAschool, имеющей большой опыт в этом направлении, установлены партнерские отношения с целью обмена опытом, изучения передовых достижений.

Учитывая большое значение проекта, архитекторы Омид Камвари и Филиппос Филиппидис, ранее принимавшие участие в реализации крупномасштабных проектов в Азербайджане, знакомые с культурой и искусством нашей страны, вновь были вовлечены в указанный процесс.

В рамках проекта Омид Камвари и Филиппос Филиппидис в течение пяти дней проведут тренинги для местных специалистов (архитекторов, реставраторов, строителей, дизайнеров) и осуществят обмен опытом.

Основной целью проекта является дальнейшее качественное проведение восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Карабаха местными специалистами, обмен международным опытом, овладение участниками теориями и практическими навыками современных и традиционных подходов к восстановлению.