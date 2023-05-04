В российской столице произошло событие, которое никак не претендует на звание информационной бомбы, да еще на фоне насыщенной ежедневной военной повестки. Были задержаны и доставлены на допрос в следственное управление по Центральному административному округу Москвы две женщины – Евгения Беркович и Светлана Петрийчук. Ни та, ни другая не являются оппозиционными политиками или активистками и не замечены в связях с украинской или американской разведкой. И все-таки это выдающийся эпизод в современной российской истории.

Драматург Светлана Петрийчук написала, а режиссер Евгения Беркович в 2020 году поставила спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором на материалах реальных протоколов допросов и приговоров рассказывается история «невест джихада», женщин, решивших выйти замуж за сторонников ИГИЛ и уехать к ним в Сирию. В минувшем году спектакль одержал победу в двух номинациях на фестивале театрального искусства «Золотая маска». Но это было год назад, а в этом году их творчество, по мнению российских следователей, подпадает под статью об оправдании терроризма. По месту жительства подозреваемых и их родственников проходят обыски, изымаются электронные носители.

С одной стороны, эта история поражает своей исключительной бессмысленностью. Произведение, разоблачающее практику вербовки женщин в радикальные исламистские организации, глубоко разбирающее психологические и общественные основания этого явления, объявляется вредной пропагандой. Как метко выразился один из комментаторов, это все равно что судить автора «Преступления и наказания» за оправдание убийства старушек топором.

С другой стороны, все достаточно логично. Пафос пьесы направлен против тотального насилия, в которое погружены в России женщины, и от которого они готовы бежать хоть в сирийскую пустыню, попадая в новые круги ада, уже под другим идеологическим соусом. Осуждать насилие в нынешней России – государственное преступление. За призывы к миру тут дают немалые сроки. Так что пришло время застрявшей в гуманизме культурной интеллигенции отвечать за свою позицию перед товарищем прокурором.