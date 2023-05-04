Алиевы на открытии ряда объектов в Ходжавенде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня совершили поездку в Ходжавендский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Главе государства и первой леди была предоставлена информация о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг. Здесь президент заложил фундамент административного центра и первого жилого квартала.

Затем Алиевы ознакомились с проектом восстановления полной средней школы и приняли участие в церемонии закладки фундамента первого жилого квартала в поселке Гадрут.

Главе государства и первой леди была предоставлена информация о туристическом информационном центре.

Алиевы приняли участие в церемонии закладки фундамента административного центра.

Глава государства открыл 8,2-километровый участок автомобильной дороги Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут, подстанцию «Говшаг» в Гадруте и Центр цифрового управления.

Алиевы приняли участие в церемонии закладки фундамента села Пирахмедли Физулинского района.

Глава государства открыл 12,3-километровый участок автомобильной дороги Физули-Гадрут, заложил фундамент села Дедали.