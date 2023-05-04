Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:20

Российские «военкоры» переходят к официальной монетизации своей профессии. Например, 10 марта этого года было зарегистрировано ООО «Рыбарь», которое выпускает одноименный телеграм-канал. Около года, прошедшего с «черного 24 февраля», российская пропаганда пыталась уверить всех, что российские «военкоры», ежедневно выплескивающие на читателей Телеграма и других СМИ тонны ненависти к Украине, певшие хвалебные оды российской агрессии, а зачастую откровенно вравшие о положении на фронтах, - это такие «рыцари без страха и упрека», истинные патриоты. А главное – бессребреники и идеалисты, работающие буквально за идею.

Но сами военкоры считали ситуацию, когда за свою деятельность удается зарабатывать только на «корочку хлеба», вопиющей несправедливостью. Им очень хотелось, чтобы на этой корочке был и слой хорошего маслица, а не той странной субстанции, которую продают в обычных российских магазинах под видом «масло сливочное». Да и икорка бы к этому бутерброду не помешала. Тем более что они были прекрасно осведомлены о доходах официальных кремлевских пропагандистов, той же «золотой семейки» Симоньян-Кеосаян. В которой «мама российской пропаганды» накануне 24 февраля зарабатывала 38 тысяч долларов в месяц. А за совместное получасовое низкопробное шоу «Пилорама» с его откровенно сортирным юмором семейка получала около 76 тысяч долларов за выпуск. «А мы чем хуже?» - задумались «военкоры». И начали активно монетизировать свое, с позволения сказать, творчество. Создавая собственные фирмы, поднимая расценки за публикации, активно осваивая гранты от государства и продавая свой «продукт» другим СМИ. Которые вынуждены его брать, поскольку публикацию других материалов, иной тональности и иного, более высокого качества, российские власти размещать категорически не рекомендуют.

Что тут же самым положительным образом отразилось на их благосостоянии. Нищий Сема «Тузик» Пегов, которого еще недавно его хозяин Ашот Габрелянов матом гонял туда-сюда, «подай-принеси антиазербайджанский фейк и пошел… искать дальше», стал теперь соучредителем ООО «Варгонзо». И если в 2021 году его фирма заработала всего каких-то 15,6 тыс. долларов, то к концу 2022 года эта сумма выросла почти в девять раз - до 126,3 тыс. долларов. Совсем неплохо, бизнес, простонародно выражаясь, «попер», и попер хорошо, о сухой корочке можно забыть как о кошмарном сне. Кремль преподал российской пишущей братии более чем наглядный урок: ври больше и громче, не стыдись самых диких фейков – и будешь в шоколаде. Не нужно думать о стиле, фактчекинге, профессиональной репутации – все это химера, главное – написать так, чтобы кураторам из администрации - районной, областной, кремлевской, нужное подчеркнуть – понравилось. Чтобы «враги» видели «неизбежное торжество русского мира» и разорванную на груди несвежую тельняшку «Zа! Всех нагнем, всех ограбим». Теперь именно так выглядит секрет успеха российского «журналиста», теперь только так выглядит его шанс намазать на корочку и маслица, и икорки, да еще и кусочек дорогой колбаски положить.