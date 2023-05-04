Запущен новый авиарейс между Москвой и Баку

Новый авиарейс между Москвой и Баку запустили из международного аэропорта Жуковский, сообщил ТАСС генеральный директор компании Red Wings Евгений Солодилин.

"Новые рейсы будут осуществляться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям из Жуковского и по понедельникам и пятницам - в обратном направлении. Продолжительность полета составит 3 часа 30 минут, обслуживают маршрут современные комфортабельные самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел", - сказал генеральный директор перевозчика.

Солодилин выразил уверенность в том, что новый маршрут из Жуковского поспособствует развитию туризма и бизнеса между двумя странами.