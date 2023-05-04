В Баку состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля Baku Open 2023, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В ходе церемонии выступали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. Выступавшие отметили выдающуюся роль Гейдара Алиева в развитии шахмат в Азербайджане и поблагодарили Ильхама Алиева за созданные сегодня условия для продолжения этого развития.

2-й тур Baku Open 2023 стартовал с символических ходов Аркадия Дворковича и Фарида Гаибова на ряде досок.

Также Гаибов, Дворкович и Мамедов подписали контракт о проведении Кубка мира в Баку. Напомним, одно из важнейших в мире шахмат соревнований пройдет в столице Азербайджана в июле-августе этого года.