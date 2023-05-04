Аркадий Дворкович сыграл в Баку в шахматы и подписал контракт с Азербайджаном фото, обновлено
В Баку состоялась церемония открытия международного шахматного фестиваля Baku Open 2023, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
В ходе церемонии выступали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов. Выступавшие отметили выдающуюся роль Гейдара Алиева в развитии шахмат в Азербайджане и поблагодарили Ильхама Алиева за созданные сегодня условия для продолжения этого развития.
2-й тур Baku Open 2023 стартовал с символических ходов Аркадия Дворковича и Фарида Гаибова на ряде досок.
Также Гаибов, Дворкович и Мамедов подписали контракт о проведении Кубка мира в Баку. Напомним, одно из важнейших в мире шахмат соревнований пройдет в столице Азербайджана в июле-августе этого года.
*** 12:04
В Баку прибыл президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
Сегодня он посетил Кристалл Холл, где вчера стартовал международный шахматный фестиваль Baku Open 2023, а сегодня состоится церемония открытия.
Дворкович высоко оценил созданные для участников условия. Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов рассказал россиянину о деталях турнира.
Затем президенты ФИДЕ и ФША сыграли в шахматы. Победила дружба – партия завершилась вничью.