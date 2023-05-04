Азербайджан проиграл Сербии и не вышел в финал турнира памяти Гейдара Алиева обновлено 21:03
В полуфинальном матче сборная Азербайджана проиграла Сербии со счетом 2:3.
В другом полуфинале сегодня сыграют Казахстан и Чехия.
*** 12:29
Сборная Азербайджана вышла в полуфинал международного турнира по мини-футболу в Баку, посвященного 100-летию Гейдара Алиева.
Наша команда заняла в группе «А» 3-е место и не смогла напрямую пробиться в 1/2 финала. Пришлось играть стыковой матч против второй сборной группы «B» - Франции. Сборная Азербайджана одержала победу со счетом 3:2 и вышла в полуфинал.
Сегодня в 20:00 хозяевам турнира предстоит сыграть с Сербией. На групповой стадии Азербайджан и Сербия сыграли вничью 0:0. В результате сербы заняли 1-е место в группе «А».
В другом полуфинале встретятся Казахстан и победитель пары Чехия – Украина.
Финал состоится завтра.