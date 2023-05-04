Сборная Азербайджана вышла в полуфинал международного турнира по мини-футболу в Баку, посвященного 100-летию Гейдара Алиева.

В другом полуфинале сегодня сыграют Казахстан и Чехия.

Наша команда заняла в группе «А» 3-е место и не смогла напрямую пробиться в 1/2 финала. Пришлось играть стыковой матч против второй сборной группы «B» - Франции. Сборная Азербайджана одержала победу со счетом 3:2 и вышла в полуфинал.

Сегодня в 20:00 хозяевам турнира предстоит сыграть с Сербией. На групповой стадии Азербайджан и Сербия сыграли вничью 0:0. В результате сербы заняли 1-е место в группе «А».

В другом полуфинале встретятся Казахстан и победитель пары Чехия – Украина.

Финал состоится завтра.