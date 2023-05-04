Нейтрализован особо опасный террорист РКК
На севере Ирака в районе Гара спецслужбам Турции удалось нейтрализовать особо опасного террориста Нечирвана Севена, «ответственного» за логистику «спецподразделений» РКК.
Как сообщают источники в силовых структурах в Анкаре, Нечирван Севен по позывным «Фираз Зилан» принимал участие в организации уличных протестов и нападениях на сотрудников сил безопасности Турции.
Боевик вступил в ряды кровавой организации в 2015 году. До февраля 2015 он состоял в запрещенном Патриотическом революционном молодежном движении (YDG-H), пытаясь дестабилизировать ситуацию в Турции.
Отмечается, что операцию провела Национальная разведывательная организация Турции (MIT).