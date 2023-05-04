Турецкая разведка выявила следы ИГИЛ в Азербайджане

В ходе совместной операции прокуратуры Диярбакыра и городской полиции было выявлено формирование в Турции новой группировки ИГИЛ. Установлено, что она также действует в Грузии, Азербайджане, Ираке, Мали, Судане и Алжире.

Подразделение под названием «Джихад» даже провело учения в Грузии, а их члены были отправлены в регионы вооруженных конфликтов.

Всего в ходе операций, проведенных силами безопасности Турции 5 мая в Анкаре и Диярбакыре, были задержаны 96 человек.