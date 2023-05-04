Иран объявил нежелательными лицами азербайджанских дипломатов

«Как стало известно, в начале апреля текущего года 4 сотрудника посольства Ирана в Баку были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Иранская сторона, в свою очередь, спустя несколько дней после этого шага Азербайджана без всяких оснований, ссылаясь лишь на принцип взаимности, объявила нежелательными лицами 2 сотрудников азербайджанского посольства, закрытого еще в январе, а также двух сотрудников генконсульства.

Этот шаг, предпринятый против Азербайджана, наносит ущерб двусторонним отношениям, в которых и так существует ряд проблем», - сказал Айхан Гаджизаде.