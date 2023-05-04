Синоптики рассказали о погоде на субботу

6 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Юго-западный ветер в дневное время сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, днем местами на полуострове ожидаются осадки.

Температура воздуха ночью - +10...+15°С, днем - +18...+23°С. Атмосферное давление упадет с 770 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Тем не менее в некоторых горных районах днем возможны дожди, а в некоторых местах туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью - +9...+14°С, днем - +21...+26°С, в горах ночью - +1...+6°С, днем - +8...+13°С, местами - +16...+18°С.