Отдел информации 14:03

Более тридцати лет группа компаний Improtex успешно работает в Азербайджане в различных сегментах бизнеса. Компании, входящие в группу Improtex, представляют ведущие мировые бренды легковых и грузовых автомобилей, а также тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники и оборудования, такие, к примеру, как BMW, Rolls-Royce, Mini, MAN, Bobcat, Sumitomo, Mitsubishi, JAC, Ziegler, FAUN, Massey Ferguson, Celli, Great Plains и других брендов. Наработав за десятилетия деятельности необходимые знания и опыт работы в автомобильной и технической промышленности, группа Improtex совместно со всемирно известной компанией LOHR запустила в 2013 году в эксплуатацию завод Improtex Industries по производству различных типов верхних агрегатов для грузовых автомобилей.

А с 2019 года завод приступил к выпуску коммунальной техники и противопожарного оборудования. Положив в основу опыт всемирно известного бренда FAUN, предприятие освоило производство различных типов мусоросборников и их комплектующих. В настоящее время коммунальное оборудование, производимое заводом Improtex Industries, работает в Гяндже и в Карабахской области. Кроме того, на предприятии налажено производство различных типов огнетушителей, разработанных на технологической базе компаний Ziegler и Rosenbauer, являющихся мировыми лидерами в своей области. Новые методики производства, освоенные специалистами Improtex Industries, прошли проверку профильными специалистами пожарной службы МЧС и получили одобрение экспертов. При этом важно учесть, что противопожарное оборудование, выпускаемое предприятием, удовлетворяет не только запросы внутреннего рынка, но и также идет на экспорт.

А в 2021 году, спустя год после триумфального завершения Второй Карабахской войны, завод Improtex Industries приступил к выпуску оборудования для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин, которыми за 30 лет оккупации были буквально нашпигованы азербайджанские земли. Производство этого крайне востребованного на освобожденных территориях оборудования основано на технологиях мировых компаний, имеющих большой опыт работы в данной сфере, а само оборудование было протестировано и подтверждено Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA). В дальнейшем оборудование по обезвреживанию мин и других боеприпасов предполагается экспортировать. В ответ на тенденцию, связанную со значительным увеличением спроса на транспортные средства для внутренних и международных перевозок, группа компаний Improtex начала производить на заводе Improtex Industries различные типы прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей. Это продукция, выпускаемая на предприятии под торговой маркой Imtrailer, отвечает всем необходимым стандартам и уже вызвала интерес на внешнем рынке. В частности, резкое увеличение объема международных перевозок, отмеченное в прошлом году, значительно повысило спрос на прицепы и полуприцепы для грузовиков, особенно среди иностранных заказчиков.