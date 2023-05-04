Группа компаний IMPROTEX заложила фундамент нового промкомплекса в Карабахе индустриализация всей страны
Более тридцати лет группа компаний Improtex успешно работает в Азербайджане в различных сегментах бизнеса. Компании, входящие в группу Improtex, представляют ведущие мировые бренды легковых и грузовых автомобилей, а также тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники и оборудования, такие, к примеру, как BMW, Rolls-Royce, Mini, MAN, Bobcat, Sumitomo, Mitsubishi, JAC, Ziegler, FAUN, Massey Ferguson, Celli, Great Plains и других брендов.
Наработав за десятилетия деятельности необходимые знания и опыт работы в автомобильной и технической промышленности, группа Improtex совместно со всемирно известной компанией LOHR запустила в 2013 году в эксплуатацию завод Improtex Industries по производству различных типов верхних агрегатов для грузовых автомобилей.
А с 2019 года завод приступил к выпуску коммунальной техники и противопожарного оборудования. Положив в основу опыт всемирно известного бренда FAUN, предприятие освоило производство различных типов мусоросборников и их комплектующих.
В настоящее время коммунальное оборудование, производимое заводом Improtex Industries, работает в Гяндже и в Карабахской области. Кроме того, на предприятии налажено производство различных типов огнетушителей, разработанных на технологической базе компаний Ziegler и Rosenbauer, являющихся мировыми лидерами в своей области.
Новые методики производства, освоенные специалистами Improtex Industries, прошли проверку профильными специалистами пожарной службы МЧС и получили одобрение экспертов. При этом важно учесть, что противопожарное оборудование, выпускаемое предприятием, удовлетворяет не только запросы внутреннего рынка, но и также идет на экспорт.
А в 2021 году, спустя год после триумфального завершения Второй Карабахской войны, завод Improtex Industries приступил к выпуску оборудования для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин, которыми за 30 лет оккупации были буквально нашпигованы азербайджанские земли. Производство этого крайне востребованного на освобожденных территориях оборудования основано на технологиях мировых компаний, имеющих большой опыт работы в данной сфере, а само оборудование было протестировано и подтверждено Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA).
В дальнейшем оборудование по обезвреживанию мин и других боеприпасов предполагается экспортировать.
В ответ на тенденцию, связанную со значительным увеличением спроса на транспортные средства для внутренних и международных перевозок, группа компаний Improtex начала производить на заводе Improtex Industries различные типы прицепов и полуприцепов для грузовых автомобилей. Это продукция, выпускаемая на предприятии под торговой маркой Imtrailer, отвечает всем необходимым стандартам и уже вызвала интерес на внешнем рынке. В частности, резкое увеличение объема международных перевозок, отмеченное в прошлом году, значительно повысило спрос на прицепы и полуприцепы для грузовиков, особенно среди иностранных заказчиков.
Руководство группы компаний Improtex неоднократно декларировало свое намерение всячески способствовать делу возрождения Карабахского региона. Сегодня в рамках этой стратегии на территории свободной экономической зоны Аразская долина был заложен фундамент производственного комплекса İmprotex Qarabağ Sənaye Kompleksi, на котором планируется поэтапно производить специальную технику и металлоконструкции в рамках проекта с объемом инвестиций 7,4 миллиона манатов. Комплекс будет создан на территории индустриального парка площадью 5 гектаров, а в ходе реализации проекта создадут свыше 120 рабочих мест.
Известно, что предприятие будет выпускать по 100 единиц механических тральщиков, огнетушителей, специальной бронетехники и 300 единиц полуприцепов с тентами.
Помимо реализации производимой продукции на внутренний рынок, планируется также ее экспорт в страны регионов Каспийского моря и Восточной Европы.
Таким образом, успешные экономические реформы президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечили все необходимые условия для создания новых субъектов предпринимательства и дальнейшего развития крупных и малых предприятий внутри страны.
Группа компаний выражает благодарность за поддержку Министерству экономики Азербайджана, а также входящим в него учреждениям, таким как KOBIA, AZPROMO, Агентство по развитию экономических зон. Упомянутые структуры активно продвигают деятельность и продукцию группы компаний İmprotex как внутри страны, так и за ее пределами, а также оказывают неоценимую помощь в строительстве и развитии вновь созданного промышленного комплекса.