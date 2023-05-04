В Челябинске неформалы убили азербайджанского студента

14:05

В челябинской больнице скончался 17-летний гражданин Азербайджана, получивший смертельное ножевое ранение после ссоры с неформалами. Юноша вырос на Южном Урале, окончил здесь школу и поступил в колледж, где учился по направлению «правоохранительная деятельность». Задержан и взят под стражу 21-летний молодой человек, сообщили в Следственном комитете. Близкие погибшего рассказали, что трагедия произошла в ночь на 30 апреля. Студент колледжа вместе с друзьями был в парке Тищенко. В какой-то момент товарищи решили перекусить, парень отказался, и друзья разошлись буквально на 20 минут.

«Возле фонтана трое пьяных неформалов подходят, до Теймура докапываются, после чего один из неформалов произносит, что сейчас пырнет его ножом. Теймур не испугался и взял их на слабо. И один из них достал нож и попал ему в бедренную артерию», — пересказал события той ночи друг детства погибшего. Вернувшиеся на место происшествия друзья парня вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся его родителям. В больнице пострадавшему сделали несколько операций. Друзья начали сбор денег на его лечение, поскольку студент не был гражданином России и не имел полиса обязательного медицинского страхования. Все это время пациент пребывал в коме, 1 мая врачи сообщили семье о его смерти. Вечером 2 мая в центре парка, где убили Теймура, прошла гражданская панихида в память о погибшем азербайджанском студенте. На панихиду собралось более 100 человек разных национальностей. В том числе были родные погибшего, его друзья и сокурсники по Уральскому региональному колледжу.

В полиции сообщили, что подозреваемого задержали по горячим следам. «Сразу же после получения сообщения на место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. Прибывшими полицейскими в ходе опроса были установлены приметы всех лиц, находившихся на месте конфликта, направление, в котором скрылся подозреваемый, а также предполагаемый адрес проживания. В течение часа предполагаемый подозреваемый был задержан сотрудниками полка ППСП в одной из квартир дома на улице Дегтярева и доставлен в отдел полиции, — рассказали в региональном главке МВД. — В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы».