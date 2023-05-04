Убийцы завотделом больницы предстанут перед судом
В Шекинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу 30-летнего Дашгына Халилова, 18-летнего Фахрида Аллахвердиева и 17-летнего Рамиза Мамедова, обвиняемых в убийстве главы туберкулезного отделения Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Халига Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых. Подготовительное заседание суда назначено на 18 мая.
Убийство было совершено в январе этого года. Халилов, Аллахвердиев и Мамедов проникли в дом Джаббарова и нанесли ему многочисленные телесные повреждения режуще-колющим предметом. Они были задержаны и арестованы решением суда.