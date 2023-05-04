Азербайджан остановил Францию… И посвятил победу 100-летию Алиева

Подходит к концу Международный турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку.

Сборная Азербайджана, победительница прошлого чемпионата Европы, успешно выступившая на соревнованиях, продолжает радовать болельщиков своими победами. Наша команда, обыграв команды Италии и Грузии, а также сыгравшая вничью с чешской и сербской сборными в групповом этапе, вышла в раунд «плей-офф». На этом этапе наша сборная встретилась со сборной Франции и добилась уверенной победы со счетом 3:2.

Команда Азербайджана, вышедшая в полуфинал, сегодня в 20:00 снова встретится с командой Сербии. Призываем болельщиков поддержать азербайджанскую сборную.

Следует отметить, что игры проходят в Бакинской теннисной академии. Финальная игра состоится 6 мая.