Рекомендации врача-гинеколога Амировой
Врач-хирург, акушер-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Айнура Амирова отвечает на поступившие в аккаунты министерства в соцсетях вопросы.
«Акушерство - наука, изучающая организм женщины, связанный с беременностью и родами. Человек этой профессии должен обладать колоссальными знаниями в этой области. Считается, что начало профессии было положено в Древней Индии, там впервые стали изучать эту отрасль медицины. В Древней Греции тоже были такие женщины – помощницы, они перерезали пуповину.
На конференции, прошедшей в Нидерландах в 1987 году, Международной ассоциации врачей и акушерок была выдвинута идея празднования Международного дня врачей и акушерок. Международный день врача-акушерки получил официальный статус только в 1992 году. В настоящее время этот день отмечается более чем в 50 странах мира, и его основной целью является информирование населения о важности работы акушерок», - говорит Айнура Амирова.
На вопрос, какие шаги следует предпринять в первую очередь для обеспечения здоровья матери и ребенка, Амирова отвечает так: «Первый важный шаг – это правильная организация дородовой помощи. Дородовая, известная также как антенатальная помощь, – это комплекс медицинских услуг, которые беременная женщина получает от организованной системы медицинского обслуживания.
В прошлом году в республике переиздан в обновленном виде клинический протокол «О дородовом осмотре беременной женщины при физиологическом течении беременности». Согласно протоколу, при нормальном течении беременности рекомендуется посещать гинеколога не менее семи раз за весь период вынашивания ребенка. В I триместре – раз в месяц, во II триместре – раз в 2–3 недели, а с 36-й недели и до родов – раз в неделю.
Также во время каждой консультации следует пройти соответствующие осмотры, и при выявлении неотложной ситуации должны быть предприняты необходимые вмешательства. При надлежащем дородовом наблюдении можно вовремя предотвратить осложнения. Для этого необходим правильный подход медицинского персонала, будущей матери и медицинского учреждения».
Врач отмечает, что «в антенатальный период важнейшим обследованием для раннего выявления анемии является общий анализ крови. Потому что кровотечения, которые обычно случаются в процессе родов и родоразрешения, могут довести анемию до угрожающего уровня. В последних руководствах женщинам без анемии в профилактических целях также назначают препараты железа.
Прием препаратов железа и фолиевой кислоты считается одним из основных моментов для предотвращения возможных осложнений. Фолиевая кислота (витамин В9) – это вещество, которое необходимо для роста и развития плода, кроветворения, нормального функционирования кровеносной, нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной системы, а также для предотвращения онкологических заболеваний.
Помимо этого, фолиевая кислота играет важную роль в формировании нервной трубки плода, что необходимо для нормального развития плаценты. При нормальном уровне фолиевой кислоты в организме женщины вероятность патологий при формировании плода значительно ниже. Начать прием фолиевой кислоты рекомендуется примерно за 3 месяца до даты предполагаемого зачатия. Во время беременности дозировка обычно составляет 400 мкг.
Общий анализ мочи является одним из важных обследований, проводимых при нормальном течении беременности. В число необходимых анализов входит определение в крови антител к возбудителям краснухи, токсоплазмоза, сифилиса, ВИЧ, гепатитов В и С. Из лабораторных анализов будущей матери проводятся исследование флоры урогенитального тракта (мазок на флору), цитологическое исследование цервикального канала и шейки матки. Если при анализе мазка на флору выявляются клинические симптомы бактериального вагиноза или неспецифического вагинита, то во избежание преждевременных родов или преждевременного разрыва плодных оболочек важно своевременно начать лечение.
Кроме того, следует прийти на осмотр к акушеру-гинекологу до 12-й недели беременности. Во время посещения после 12-й недели следует каждый месяц сдавать анализы крови и мочи, которые позволяют своевременно выявить признаки возможного осложнения течения беременности».
Говоря о группах риска при беременности, врач-хирург поясняет: «Группы риска при беременности — это понятие в медицине необходимо для того, чтобы свести до минимума возможность развития осложнений во время вынашивания ребенка, которые впоследствии могут привести к преждевременным родам, врожденным патологиям или смерти плода. Группы созданы для определения беременности, требующей особого наблюдения специалистов. Но вовсе не означает, что у будущей матери будут проблемы со здоровьем.
Вероятность негативного исхода беременности обусловлена некоторыми факторами риска. К ним относятся: социально-биологические факторы (возраст матери до 18 и старше 40 лет); вредные привычки (пристрастие к употреблению алкоголя, наркотиков, курение табака, токсикомания); высокий индекс массы тела.
Рождение 5-го или 6-го ребенка может сопровождаться некоторыми патологиями. Следующей группой риска является многоплодная беременность (беременность, при которой в полости матки развивается два и более плода). Помимо этого, у женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью, заболеваниями почек и ЖКТ, а также с экстрагенитальными патологиями во время беременности могут возникнуть определенные осложнения. Поэтому во избежание негативных последствий им следует проходить регулярные обследования».
Айнура Амирова рекомендует при частых головных болях, тошноте и рвоте, особенно во II триместре беременности, немедленно обращаться к врачу. «Беременной женщине следует срочно обратиться к врачу при наличии водянистых или кровянистых выделений из матки, боли в животе, снижении интенсивности шевелений плода, снижении диуреза, а также при повышении артериального давления и отеках в конечностях».