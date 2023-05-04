Рекомендации врача-гинеколога Амировой

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Врач-хирург, акушер-гинеколог Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Айнура Амирова отвечает на поступившие в аккаунты министерства в соцсетях вопросы. «Акушерство - наука, изучающая организм женщины, связанный с беременностью и родами. Человек этой профессии должен обладать колоссальными знаниями в этой области. Считается, что начало профессии было положено в Древней Индии, там впервые стали изучать эту отрасль медицины. В Древней Греции тоже были такие женщины – помощницы, они перерезали пуповину. На конференции, прошедшей в Нидерландах в 1987 году, Международной ассоциации врачей и акушерок была выдвинута идея празднования Международного дня врачей и акушерок. Международный день врача-акушерки получил официальный статус только в 1992 году. В настоящее время этот день отмечается более чем в 50 странах мира, и его основной целью является информирование населения о важности работы акушерок», - говорит Айнура Амирова.

На вопрос, какие шаги следует предпринять в первую очередь для обеспечения здоровья матери и ребенка, Амирова отвечает так: «Первый важный шаг – это правильная организация дородовой помощи. Дородовая, известная также как антенатальная помощь, – это комплекс медицинских услуг, которые беременная женщина получает от организованной системы медицинского обслуживания. В прошлом году в республике переиздан в обновленном виде клинический протокол «О дородовом осмотре беременной женщины при физиологическом течении беременности». Согласно протоколу, при нормальном течении беременности рекомендуется посещать гинеколога не менее семи раз за весь период вынашивания ребенка. В I триместре – раз в месяц, во II триместре – раз в 2–3 недели, а с 36-й недели и до родов – раз в неделю. Также во время каждой консультации следует пройти соответствующие осмотры, и при выявлении неотложной ситуации должны быть предприняты необходимые вмешательства. При надлежащем дородовом наблюдении можно вовремя предотвратить осложнения. Для этого необходим правильный подход медицинского персонала, будущей матери и медицинского учреждения». Врач отмечает, что «в антенатальный период важнейшим обследованием для раннего выявления анемии является общий анализ крови. Потому что кровотечения, которые обычно случаются в процессе родов и родоразрешения, могут довести анемию до угрожающего уровня. В последних руководствах женщинам без анемии в профилактических целях также назначают препараты железа. Прием препаратов железа и фолиевой кислоты считается одним из основных моментов для предотвращения возможных осложнений. Фолиевая кислота (витамин В9) – это вещество, которое необходимо для роста и развития плода, кроветворения, нормального функционирования кровеносной, нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной системы, а также для предотвращения онкологических заболеваний. Помимо этого, фолиевая кислота играет важную роль в формировании нервной трубки плода, что необходимо для нормального развития плаценты. При нормальном уровне фолиевой кислоты в организме женщины вероятность патологий при формировании плода значительно ниже. Начать прием фолиевой кислоты рекомендуется примерно за 3 месяца до даты предполагаемого зачатия. Во время беременности дозировка обычно составляет 400 мкг.