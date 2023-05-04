Симонян об открытии памятника «Немезида»

Решение об установке памятника «Немезида» было принято органом местного самоуправления, это решение не следует воспринимать как проявление внешней политики Армении. Об этом заявил в Турции на встрече с местными журналистами спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Жаль, что установка памятника вызвала такую реакцию в Турции, я обсуждал этот вопрос и со своим турецким коллегой. Решение об установке памятника «Немезида» было принято органом местного самоуправления, это решение не следует воспринимать как проявление внешней политики или как недобрососедский шаг Армении.

Государственную внешнюю политику Армении проводят премьер-министр и министр иностранных дел, и все вы являетесь свидетелями решений на этом уровне», - сказал Симонян.

По его словам, Армения абсолютно искренна в своих намерениях по нормализации отношений: «Надо понимать, что путь будет не из легких. Но тем не менее надо идти вперед. Надеюсь, что турецкие партнеры тоже будут двигаться вперед, и мы воспользуемся этой исторической возможностью, откроем новую страницу для себя и региона».