Министр обороны Турции заявил об угрозе новой эскалации между Ереваном и Баку

Периодические стычки и напряженность вдоль линии соприкосновения между ВС Армении и Азербайджана вызывают беспокойство. Об этом написал в своей статье министр обороны Турции Хулуси Акар.

В материале, опубликованном в TRT World, турецкий министр заявил об угрозе новой эскалации и отсутствии успеха в попытках добиться мирного соглашения.

«Ситуация нестабильная, и наша надежда на скорейшее подписание мирного соглашения постепенно тает... Хотя конфликт в настоящее время заморожен, угроза возобновления военных действий растет по мере того, как затягивается выработка соглашения», – написал Акар.

Касаясь вопроса открытия Зангезурского коридора, турецкий министр отметил, что коридор не представляет угрозы ни для какой другой страны и будет способствовать сотрудничеству, стабильности и развитию в регионе.