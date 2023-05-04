Новые назначения в Kapital Bank
Накануне состоялось общее собрание акционеров Kapital Bank. На собрании был обсужден ряд актуальных вопросов и принято решение о назначении председателя правления и главного исполнительного директора банка Ровшана Аллахвердиева на должность председателя наблюдательного совета.
Ранее эту должность занимал исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, который продолжит свою деятельность в качестве члена Наблюдательного совета. Ровшан Аллахвердиев возглавлял правление Kapital Bank с 2013 года.
Другим решением председателем правления главного исполнительного директора банка назначен первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов. Фарид Гусейнов является членом правления Kapital Bank с 2015 года.
Следует отметить, что 99,87% акций Kapital Bank принадлежат PASHA Holding, 0,13% — физическим лицам. Капитал первого порядка банка составляет 600 млн манатов. В настоящее время Kapital Bank является финансовым учреждением с самой большой сетью обслуживания в Азербайджане.