Лавров заявил о готовности России к переговорам

Россия готова к переговорам с Западом по урегулированию конфликта в Украине, которые рано или поздно состоятся. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать проблемы, возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России», — сказал Лавров.

По его словам, Россия видит рост понимания, что эти проблемы нельзя согласовать только через заморозку линии соприкосновения на Донбассе, вопрос носит геополитический характер.

"Мы к этому готовы, у нас терпения хватает", - добавил министр.