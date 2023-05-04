Байрамов и Чавушоглу обсудили проект мирного договора Азербайджана и Армении

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщили в МИД.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также относительно текущей ситуации в регионе.

Министры также обсудили переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора стороны затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.