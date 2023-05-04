В Киеве отреагировали на громкое заявление Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не собирается выводить своих наемников из Бахмута (город в Донецкой области Украины). Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание — захватить Бахмут до 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово», — объяснил представитель украинской разведки.

Черняк также добавил, что ГУР не фиксирует никаких отводов войск сейчас в районе Бахмута.