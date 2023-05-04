США предупредили Бразилию

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала предстоящую поездку высокопоставленного бразильского чиновника в Украину, заявив при этом, что любые переговоры не должны «вознаграждать» Россию. Об этом информирует «Голос Америки».

Томас-Гринфилд заявила, что США не запрещают Бразилии участвовать в миротворческой деятельности. «Мы сказали, что в этой работе должна учитываться Украина, и это не могут быть переговоры, основанные на вознаграждении России за захват украинских территорий», – заявила она в завершение поездки в Бразилию.

Поездка Томас-Гринфилд в Бразилию состоялась накануне визита советника президента Лулы да Силвы Селсу Аморима в Украину. В ходе своего визита она встретилась с Аморимом.