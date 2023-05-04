Икорная продукция из Азербайджана вновь будет экспортироваться в страны Европейского cоюза. Об этом говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности (AQTA).

Отмечается, что это стало возможным благодаря принятым Агентством в 2022 году мерам в рамках Плана мониторинга икорной продукции.

Ранее на экспорт азербайджанской икры в Европу действовали ограничения.