Азербайджанская икра вновь будет экспортироваться в Европу благодаря AQTA
Икорная продукция из Азербайджана вновь будет экспортироваться в страны Европейского cоюза. Об этом говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности (AQTA).
Отмечается, что это стало возможным благодаря принятым Агентством в 2022 году мерам в рамках Плана мониторинга икорной продукции.
Ранее на экспорт азербайджанской икры в Европу действовали ограничения.
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