ЕС признает только мирный план Зеленского

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал план мирного урегулирования конфликта России и Украины, разработанный президентом Украины Владимира Зеленского, единственным возможным планом.

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий. И, конечно, русские не примут украинский план. Мирные планы — это хорошо, но Россия заявляет, что у нее есть военные цели, и она продолжит их достижение, продолжит бомбить. Какой разговор о мирном плане возможен в таких условиях?» — сказал он.

Боррель также добавил, что сейчас необходимо поддерживать военные усилия Украины.