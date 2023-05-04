Жительница города Товуз 71-летняя Интизар Багирова 30 апреля этого года была госпитализирована с побоями. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Как сообщает haqqin.az, в ходе расследования выяснилось, что Багирова повздорила с 33-летней Айназ Алиевой, которой сдавала дом в аренду. В ходе спора Алиева схватилась за деревянную палку, избила пожилую женщину и сбросила ее с лестницы, а затем нанесла хозяйке дома еще несколько ударов.

Сообщается, что Айназ проживала в этом доме со своим сожителем Эльчином Алиевым и малолетней дочерью.

Как сообщили проживающие в Баку близкие покойной, квартиранты присвоили принадлежащие хозяйке деньги и драгоценности, держали женщину в страхе, не разрешали ей звонить родственникам и сообщать о положении, в котором она оказалась.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, Айназ Алиева и ее сожитель задержаны в качестве подозреваемых. Следствие продолжается.