Россия подтвердила поставки обогащенного урана в Китай

Россия поставляет Китаю высокообогащенный уран, который может позволить Пекину сравняться по ядерному потенциалу с США.

Как пишет издание South China Morning Post, за экспорт топлива отвечает дочернее предприятие госкорпорации «Росатом» «ТВЭЛ», которое получило разрешение от российских властей в течение трех лет экспортировать топливо, предназначенное для атомной электростанции CFR-600 в Сяпу в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь.

Уточняется, что в проекте станции заявлено два реактора на быстрых нейтронах мощностью 600 мегаватт каждый. Первый из них предполагается запустить в конце этого года.

World Nuclear News ранее сообщала, что поставки из России в Китай начались в сентябре, и к началу 2023 года было доставлено три партии топлива. Они представляют собой высокообогащенный уран с концентрацией чуть более 30% урана-235. Для реакторов на быстрых нейтронах требуется более 20% урана-235, тогда как ядерное оружие обычно содержит около 90% урана-235 и плутония.