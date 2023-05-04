Мадат Гулиев открыл памятник Гейдару Алиеву фото
По случаю 100-летия Гейдара Алиева в пятницу, 5 мая, на одном из предприятий Министерства оборонной промышленности Азербайджана был открыт памятник общенациональному лидеру.
Открыл памятник министр оборонной промышленности Азербайджана, Национальный герой Мадат Гулиев. Память общенационального лидера почтили минутой молчания. Прозвучал государственный гимн.
Выступая на мероприятии, Мадат Гулиев отметил, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева об объявлении 2023 года «Годом Гейдара Алиева» Министерство оборонной промышленности провело многочисленные мероприятия, посвященные светлой памяти выдающегося государственного деятеля. Министр добавил, что светлые идеи Гейдара Алиева глубоко изучаются, пропагандируются и берутся за основу для постоянного развития Азербайджана.
Мадат Гулиев отметил, что Гейдар Алиев, оставивший неизгладимый след в анналах азербайджанской государственности, на протяжении всей своей жизни гордился тем, что он, азербайджанец, является источником национальной гордости, признан символом Азербайджана во всем мире. Министр подчеркнул, что азербайджанский народ всегда дорожит светлой памятью Гейдара Алиева и с благодарностью вспоминает о нем.
Мадат Гулиев заявил, что Гейдар Алиев уделял особое внимание созданию и развитию современной оборонной промышленности независимого Азербайджана, принимая во внимание то, что республика находилась в состоянии войны. Под его руководством были предприняты меры в направлении армейского строительства, и это дело сегодня продолжает президент Ильхам Алиев.
Министр оборонной промышленности напомнил, что 44-дневная Отечественная война завершилась исторической победой в результате успешной политико-экономической, военной и дипломатической стратегии, реализованной Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.
Мадат Гулиев добавил, что установление КПП на границе с Арменией в начале дороги Лачин - Ханкенди — историческое событие, которое было с большим воодушевлением встречено народом и всем прогрессивным миром.
К памятнику возложили цветы. Затем участники мероприятия ознакомились с расположенным на предприятии музеем «Гейдара Алиева» и выставкой оборонной продукции министерства.