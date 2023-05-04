По случаю 100-летия Гейдара Алиева в пятницу, 5 мая, на одном из предприятий Министерства оборонной промышленности Азербайджана был открыт памятник общенациональному лидеру.

Выступая на мероприятии, Мадат Гулиев отметил, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева об объявлении 2023 года «Годом Гейдара Алиева» Министерство оборонной промышленности провело многочисленные мероприятия, посвященные светлой памяти выдающегося государственного деятеля. Министр добавил, что светлые идеи Гейдара Алиева глубоко изучаются, пропагандируются и берутся за основу для постоянного развития Азербайджана.

Мадат Гулиев отметил, что Гейдар Алиев, оставивший неизгладимый след в анналах азербайджанской государственности, на протяжении всей своей жизни гордился тем, что он, азербайджанец, является источником национальной гордости, признан символом Азербайджана во всем мире. Министр подчеркнул, что азербайджанский народ всегда дорожит светлой памятью Гейдара Алиева и с благодарностью вспоминает о нем.