Бывший директор «Ени клиника» на свободе

Как сообщает АПА, решение об этом вынес Низаминский районный суд.

Суд условно-досрочно освободил осужденного от наказания Аббасова на основании отбытия двух третей срока наказания и положительного заключения пенитенциарного учреждения.

Отметим, 22 апреля 2021 года Парвиз Аббасов был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки в обмен на лечение в клинике пациентов, инфицированных коронавирусом.

Парвиз Аббасов был признан виновным по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки) и 32.5, 311.3.2 (содействие повторному получению взятки) Уголовного кодекса и приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Бакинский апелляционный суд снизил наказание до 5 лет 6 месяцев, Верховный суд - до 3 лет.