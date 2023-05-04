Армяне обстреляли азербайджанский трактор

5 мая примерно в 12:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района открыли огонь по трактору, выполнявшему инженерные работы на противоположных позициях азербайджанской армии на территории Лачинского района, на условной границе.

Как сообщили в Минобороны, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанном направлении, приняли ответные меры.