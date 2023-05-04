США дадут Израилю карт-бланш, если...

США признают право Израиля на «свободу действий», если Иран попытается получить ядерное оружие. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы дали ясно понять Ирану, что ему ни в коем случае нельзя позволить получить ядерное оружие. Как неоднократно подтверждал президент Байден, он предпримет действия, необходимые для того, чтобы подкрепить это заявление, в том числе путем признания свободы действий Израиля», — сказал он.

При этом, по словам Салливана, США продолжают «дипломатически взаимодействовать» с Ираном в том, что касается его ядерной программы. Представитель Белого дома уточнил, что выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), не имея «ничего взамен», было «трагической ошибкой».