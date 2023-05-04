Говоря на встрече о важности проводимой президентом Азербайджана кадровой политики по продвижению молодежи в государственном управлении в качестве продолжения проводимых институциональных реформ, Ибрагимов отметил, что с учреждением конкурса Yüksəliş была создана уникальная платформа для демонстрации молодежью своего потенциала. Он выразил уверенность в том, что благодаря предоставленной главой нашего государства возможности молодые люди ощутят позитивные последствия этого в своей будущей карьере. Председатель правления положительно оценил результаты работ, осуществленных за прошедший период с Ахмедовым в рамках продолжающегося плана индивидуального развития.

На встрече был проанализирован годовой план индивидуального развития Ахмедова, обсужден ход выполнения работ, определенных для победителя конкурса на прошлой встрече в рамках программы наставничества, а также рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять.

Закир Ибрагимов довел до внимания, что, продолжая тесно сотрудничать с победителем конкурса в качестве одного из наставников проекта, он поделится своим опытом и, таким образом, поможет ему раскрыть свой потенциал. Председатель правления ЗАО пожелал Ахмедову успехов в дальнейшем развитии карьеры.

Подчеркнув, что на протяжении всей программы он всесторонне воспользовался советами наставника по планированию карьеры, эффективному и антикризисному управлению, Ахмедов сказал, что опыт и знания, которые он получит в целом, имеют важное значение для его личностного развития и дальнейшей деятельности.

Напомним, что конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением президента Азербайджана от 26 июля 2019 года. В конкурсе участвуют граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из 5 этапов – регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинала и финала. Победители конкурса получают годовой план индивидуального развития от руководителей (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на личностное развитие в размере 20000 манатов каждый.

Отметим, что 20 декабря 2022 года президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении очередного, третьего по счету конкурса «Восхождение».