Президент США Джо Байден намерен назначить начальника штаба ВВС Чарльза Куинтона Брауна председателем Объединенного командования штабов американской армии. 61-летний генерал, имеющий огромный опыт командования войсками на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, сменит на этой должности Марка Милли, срок контракта которого истекает в сентябре. Брауна должен утвердить Сенат Конгресса США, однако ожидается, что законодатели не станут возражать против этого назначения — у генерала идеальная биография безо всяких темных пятен и политической ориентации на какую-либо партию.

Если Чарльз Браун займет эту должность, то американскими вооруженными силами впервые в истории США будут руководить двое афроамериканцев - он и министр обороны Ллойд Остин. Сам же Браун пойдет по стопам Колина Пауэлла, который в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого столетия возглавлял Объединенное Командование штабов американской армии.

Как сообщает The Washington Post, основное внимание новый военачальник будет уделять проведению консультаций с украинскими политиками и военными, и рассмотрению их просьб о предоставлении военной помощи. Как говорят американские эксперты, у Марка Милли больше половины времени уходит на решение «украинского вопроса». Другим важным направлением деятельности Брауна станет выстраивание стратегии военного сдерживания Китая в свете возможной его агрессии против Тайваня.

Что же касается Украины, то Браун одним из первых заговорил о планах предоставления Киеву американских истребителей F-16.

Выступая на форуме по безопасности в Колорадо в июне 2022 года, Браун сказал, что «есть несколько позиций по (предоставлению боевых самолетов Украине). И, скорее всего, это будут не МиГи. Я буду активно выступать против выделения в будущем этих самолетов и частей к ним из России, это будут точно не российские истребители».