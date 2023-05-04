Российские военные научились сбивать ракеты HIMARS

Россия использует средства радиоэлектронного подавления (РЭП) не только для того, чтобы сбивать с толку GPS-навигаторы вокруг Кремля. Постановщики помех в последние месяцы все активнее используются, чтобы сбивать с курса американские ракеты, которыми пользуются украинские военные. Об этом CNN рассказали знакомые с ситуацией люди.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США начали поставлять Украине прошлым летом, радикально изменили ситуацию на фронте. Они помогли значительно преодолеть разрыв в огневой мощи, используются для уничтожения баз снабжения в российском тылу, сыграли важную роль в успехе осеннего контрнаступления.

Но в последние месяцы эффективность применения ракет HIMARS снизилась, рассказали CNN пять представителей США, Великобритании и Украины. Российские войска используют средства РЭП, чтобы сбить GPS-системы наведения на цель.

Хотя даже при заглушенном GPS-сигнале ракета может поразить цель, пусть не очень точно (в том числе потому, что обладает значительной инерцией). В последнее время HIMARS стали все чаще промахиваться, рассказал CNN украинский источник. Он располагает информацией от операторов дронов на линии фронта, и один из них назвал сбои в результате российских помех «значительными» – до ноября он такого не отмечал. По словам другого оператора, эффективность HIMARS существенно снизилась.

Украинские военные специалисты с помощью американских ищут способы обходить российские помехи. «Это постоянная игра в кошки-мышки», - сказал CNN представитель Пентагона. Такие способы включают переработку программного обеспечения системы наведения и самой ракеты.

Кроме того, США помогают украинским силам выявлять местоположение российских средств РЭП и уничтожать их. Такая деятельность имеет «высокий приоритет», говорится в одном из документов Пентагона, которые попали в публичный доступ в результате утечки. Представитель США подтвердил CNN, что американские военные консультируют украинских по вопросу о том, как выявлять и уничтожать российские средства РЭП, поскольку возможности по модификации систем HIMARS и использующихся в них ракет ограничены.