Россия изо всех сил пытается взять Бахмут к 9 мая, стягивая туда «вагнеровцев» с других направлений фронта. Об этом сообщила в своем телеграм-канале замминистра Минобороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, ради захвата Бахмута россияне заменяют «вагнеровцами» штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении.

«Наши бойцы не дают врагу прорвать оборону. Кроме того, огнем украинской артиллерии уничтожены места хранения боеприпасов «вагнеровцев», - добавила она.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что 10 мая выводит своих наемников с позиций в Бахмуте и передает их (позиции) войскам Минобороны России.

В ВСУ называют две причины такого заявления: во-первых, у «вагнеровцев» заканчивается живая сила, во-вторых, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве России.