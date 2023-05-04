Пандемия коронавируса закончилась новость дополнена
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия.
«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.