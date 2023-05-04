Россия эвакуирует жителей из Запорожья
Россия начала частичную эвакуацию жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, которые находятся около линии фронта. Об этом сообщил назначенный россиянами «глава области» Евгений Балицкий.
Планируется эвакуировать жителей следующих населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.