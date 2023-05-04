Выросли мировые цены на продукты питания

Мировые цены на продовольствие в апреле увеличились после продолжавшегося год снижения, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). На это повлиял рост цен на сахар и мясо.

Индекс продовольственных цен ФАО на широко распространенные продовольственные товары в апреле составил в среднем 127,2 пункта, что на 0,6% больше, чем в марте. Значение этого показателя оказалось на 19,7% ниже уровня апреля 2022 г., но все еще на 5,2% выше апреля 2021 г.

Цены на сахар в апреле выросли на 17,6% по сравнению с мартом и достигли самого высокого уровня с октября 2011 г. Это произошло из-за снижения производства в Индии, Китае, Таиланде и ЕС из-за засушливой погоды и подорожания сырой нефти. Цены на мясо выросли на 1,3% из-за удорожания свинины.

Индекс цен на зерновые снизился за месяц на 1,7% и на 19,8% в годовом выражении. Пшеница подешевела на 2,3% благодаря увеличению экспортных поставок Россией и Австралией. Цены на кукурузу снизились на 3,2%. Цены на молочные продукты снизились на 1,7%, на растительное масло – на 1,3%.