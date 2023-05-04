Беларусь ввела контроль на границе с Россией

На въезде в Беларусь из России ввели пограничный контроль, у въезжающих проверяют паспорта. Об этом сообщает издание Zerkalo со ссылкой на Госпогранкомитет.

Граждане сообщают изданию, что на КПП «всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы».

Пограничники заявили, что это временная мера, такой контроль будет временно введен на всех основных въездах из России.

Отмечается, что проверки будут вестись «до особого распоряжения».