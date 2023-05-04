Алиев заложил фундамент первого жилого квартала в Гадруте Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент первого жилого квартала в поселке Гадрут. В церемонии закладки фундамента также приняла участие первая леди Мехрибан Алиева.
Сообщается, что первый жилой квартал будет состоять из 28 индивидуальных домов, площадь построенных квартир составит 70-120 квадратных метров. Строительство осуществляет ООО “PMD Group”.
Строительство осуществляется ООО “PMD Group”.
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