Азербайджан завоевал уже 8 медалей на гребной регате «Кубок Президента»

Сегодня команда Азербайджана завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Единственное серебро нашей сборной принес Эльмир Мамедов. Он занял 2-е место в заплыве на 500 метров в соревновании каноистов 2005-2006-го годов рождения.

Бронза у Гюльнары Хамзаевой (каноэ, 500 метров, 2006-2008), дуэта Рамиль Мустафаев – Руфат Рагимов (байдарка, 500 метров, 2005-2006) и Нурлана Пашаева (академическая гребля, 2000 метров, 2005-2006).

Вчера сборная Азербайджана взяла 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Эльмир Мамедов (каноэ, 200 метров, 2005-2006). Серебро выиграл Нихад Рагимов (байдарка, 200 метров, 2009-2010). Бронзу взяли Дарина Гасанова (байдарка, 200 метров, 2005-2006), Маариф Гараев (байдарка, 200 метров, 2005-2006), Гюльнара Хамзаева (каноэ, 200 метров, 2005-2008).

Таким образом, перед завтрашним днем в активе Азербайджана 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.

Напомним, «Кубок Президента», собравший представителей 20 стран, стартовал вчера в Суговушане. После церемонии открытия и первых соревнований участники вернулись в Мингячевир, где состоялся парад команд-участниц.

Завтра гребцы вновь будут соревноваться на воде Олимпийского учебно-спортивного центре «Кюр». А церемония закрытия пройдет 7-го числа в Баку.