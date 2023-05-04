По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 100 сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения были приняты в ряды партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). Им вручили соответствующие удостоверения.

Глава Минтруда Сахиль Бабаев, выступая на церемонии, рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера в становлении и развитии современного азербайджанского государства.

Было отмечено, что с апреля 2018 года в ряды партии было принято 1124 работника министерства и его учреждений. В настоящее время членами ПЕА являются 4416 сотрудников системы Минтруда.