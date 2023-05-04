Россия составляет карту важнейших подводных систем инфраструктуры Европы и США в Атлантическом океане, Балтийском и Северном морях. Это делается для вероятной атаки. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер, пишет Bloomberg.

По его словам, россияне активно занимаются картографированием критической инфраструктуры союзников Украины как на суше, так и на морском дне, эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами.

"Существует повышенное беспокойство, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критически важную инфраструктуру, пытаясь нарушить жизнь Запада и получить рычаги влияния на страны, оказывающие поддержку Украине", - заявил Дэвид Каттлер.