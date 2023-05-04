Алиев соболезнует президенту Сербии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Сербии Александару Вучичу в связи с жертвами в результате трагедии, произошедшей в школе в Белграде.
Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"Уважаемый господин президент, с глубоким потрясением и скорбью восприняли известие об ужасной трагедии, случившейся в школе в городе Белград.
Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Сербии, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в письме.